Lavori stradali di notte "Riduciamo i disagi"

Proseguono spediti i lavori stradali programmati dal Comune di Montemurlo per mantenere in piena efficienza la rete stradale cittadina. Il prossimo intervento messo in campo dall’amministrazione comunale prevede l’asfaltatura della rotatoria sulla via Montalese all’intersezione con via di Galceti. Un punto nevralgico per la circolazione stradale, porta d’ingresso a Montemurlo per tutto il traffico che arriva dalla zona di Prato Nord. Per questo motivo il sindaco Simone Calamai ha scelto di effettuare i lavori in orario notturno, una modalità intelligente che consentirà di non mettere in crisi la circolazione stradale sempre molto intensa in questo punto della viabilità cittadina, soprattutto durante gli orari di punta per l’entrata e l’uscita di fabbriche e uffici. I lavori dunque saranno partiranno oggi, e si svolgeranno di notte.

L’ordinanza prevede quindi che dalle ore 20 di domani, venerdì 14 luglio, fino al termine dei lavori e comunque non oltre le 8 di sabato 15 luglio e dalle 6 fino alle 20 del 17 luglio alla rotatoria tra la via Montalese e la via di Galceti scatterà il divieto di transito con il solo accesso consentito ai mezzi di soccorso. Vietato anche il passaggio dei pedoni nel tratto di marciapiede interessato dai lavori. L’area sarà circoscritta e protetta mediante barriere stradali di sicurezza. Durante questa fase dei lavori scatterà il divieto di transito per i veicoli provenienti dalla via Enrico Berlinguer, attraverso via Pier della Francesca, traffico che sarà deviato in via Bramante, con direzione dalla via Berlinguer verso via Montalese. "Abbiamo fatto la scelta di intervenire la notte per ridurre al minimo i disagi per la circolazione stradale", commenta il sindaco Calamai.