Lavori in viale Marconi Traffico caos. E oggi il bis

Giornata da bollino nero per il traffico cittadino. Ad innescare la tempesta perfetta è stato un mix di fattori che hanno reso la viabilità di tutta la zona est della città un vero delirio sia in entrata che in uscita. Le prime file si sono iniziate a formare a causa dei lavori alla rotatoria di viale Marconi: snodo primario sia per chi deve raggiungere Campi Bisenzio e l’Osmannoro sia per chi deve raggiungere il casello autostradale. I lavori non sono stati annunciati a dovere nei giorni precedenti al cantiere e anche la cartellonistica di avviso è stata sistemata solo in prossimità della rotonda rendendo praticamente impossibile a quanti si erano già imbottigliati, scegliere un percorso alternativo. Il risultato è di facile intuizione. Ad aggiungere caos al caos è stato un triplo tamponamento sulla declassata all’altezza del Centro Pecci che di fatto ha paralizzato tutta la viabilità in entrambe le direzioni.

Non è andata meglio nel pomeriggio all’ora di punta del rientro da lavoro con la viabilità cittadina compromessa dalla giornata difficile di cantieri e incidenti: code già dalla zona de I Gigli che si sono protratte fino al Soccorso dove si crea ogni giorno un imbuto a causa della strada troppo stretta. Nel pomeriggio rientrare in città è stato un delirio con il Ponte Lama paralizzato dalle arterie pratesi che di fatto non ricevevano più auto e dalle code in viale Marconi nodo strategico della viabilità a causa dei lavori alla rotatoria. E non migliorano le previsioni sul traffico: i cantieri in viale Marconi sono in programma anche per la giornata di oggi. Chi può scelga una direttrice diversa sia in entrata che in uscita dalla città altrimenti meglio mettersi l’anima in pace.