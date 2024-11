Lavori in via Pistoiese. La rabbia dei residenti: "Buche e tanti disagi"

"Non ne possiamo più di questa situazione, sono mesi che è presente il cantiere di Publiacqua all’incrocio con via Palarciano e non si capisce quando finiranno i lavori. Senza contare il passaggio dei mezzi pesanti che ci fa tremare i vetri delle case". Sono le parole dei residenti di via Pistoiese, nel tratto compreso fra i civici 846 e 890, in località "Pontetorto", nella frazione di Viaccia che chiedono alla pubblica amministrazione un rapido intervento per migliorare le condizioni del manto stradale e della viabilità. Il tratto di strada è stato interessato nei mesi passati dall’intervento di rifacimento dell’acquedotto da parte di Publiacqua e nei punti dove la strada è stata oggetto dei lavori oggi si sono creati avvallamenti e numerose buche complice il transito di camion, di grosse dimensioni, in direzione Montemurlo e viceversa. "Siamo stanchi, l’amministrazione comunale o si decide a riasfaltare a regola d’arte questo tratto di strada, che è avvallato in più punti, o devia i mezzi pesanti in altra zona, – continuano i residenti –non è possibile sentire tremare i muri delle case o il tavolo mentre siamo a mangiare a causa del passaggio di decine di mezzi pesanti sia di giorno che di notte". I residenti già tre anni fa presentarono in Comune una raccolta firme per richiedere limitatori di velocità, richiesta a tutt’oggi ignorata. "Il pericolo è costante perché si tratta di un rettilineo – spiegano – in cui sia auto che camion viaggiano a velocità sostenuta, effettuando sorpassi azzardati, incuranti dei pedoni, dei ciclisti e delle macchine parcheggiate. Fino a qualche anno fa era in funzione un semaforo all’incrocio con via Palarciano oggi disattivato per la chiusura della stessa via che faceva da "freno" alla velocità dei veicoli, oggi non c’è niente che limiti la velocità dei mezzi". Gli abitanti tornano quindi a chiedere l’installazione di dossi o autovelox. "Ci hanno detto che non è possibile installare i dossi – concludono i residenti - allora che trovino il modo di rallentare il traffico prima che ci scappi il morto dal momento che dal lato dell’argine non è possibile camminare o andare in bicicletta senza finire in mezzo di strada". Sulla questione ha presentato un’interrogazione al sindaco il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cosimo Zecchi. Nell’interrogazione, il consigliere ha chiesto chiarimenti sulle tempistiche per il completamento dei lavori e se è previsto un rifacimento del manto stradale. Inoltre, ha sollecitato l’amministrazione a valutare l’interdizione del traffico pesante sul ponte e a presentare un progetto di viabilità alternativo.

Intanto dal Comune fanno sapere che domani e sabato il tratto di strada sarà chiuso al transito, in corrispondenza di Pontetorto. In accordo con Autolinee Toscane ha disposto un servizio di bus navetta tra Narnali e Viaccia in sostituzione del percorso della linea 207. Si tratta di una navetta circolare con una frequenza di 20 minuti nelle fasce di maggior necessità per gli spostamenti casa-lavoro e casa-studio e viceversa che intercetterà anche le linee 10 e 1+ a Narnali.

Monica Bianconi