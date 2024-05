Lavori e risarcimenti. Il punto sull’alluvione

Montemurlo ringrazia tutti coloro che non hanno lasciato sola la popolazione durante i difficili momenti dell’alluvione del 2 novembre scorso. Il sindaco del Comune di Montemurlo, a sei mesi da quei terribili giorni, ha promosso un momento di condivisione per esprimere il ringraziamento della comunità montemurlese alle centinaia di persone che sono state vicine ai cittadini in difficoltà. In una Sala Banti gremita, il Comune di Montemurlo ha consegnato gli encomi agli oltre quattrocento tra volontari, associazioni e donatori che hanno aiutato Montemurlo a rialzarsi. Un grazie che Montemurlo sentiva la necessità di dire pubblicamente e di far arrivare al sistema della protezione civile nazionale, locale e più in generale a tutti coloro che sono stati vicino alla popolazione in difficoltà. Il sindaco ha aperto la cerimonia con un un applauso in memoria delle due vittime dell’alluvione Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli. Il sindaco ha ricordato poi che a Montemurlo, attraverso il Comitato Montemurlo solidale, sono stati raccolti circa 100 mila euro tra fondi in denaro e donazioni in beni di prima necessità, risorse che hanno permesso di fornire un sostegno diretto alla popolazione alluvionata (sono state circa 400 le famiglie che hanno ricevuto un buono per l’acquisto di elettrodomestici alluvionati).

Domani alle 18 al teatro della Sala Banti si svolgerà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per fare il punto della situazione post alluvione insieme alla Regione Toscana. Saranno presenti il sindaco di Montemurlo e l’assessore regionale alla protezione civile. Nell’occasione si potranno porre domande sullo stato di avanzamento dei lavori per la messa in sicurezza del territorio, sui rimborsi ad aziende e famiglie alluvionate e su tutti gli argomenti d’interesse legati al 2 novembre 2023.