Lavori alla ferrovia Limitazioni in via Abba

Possibili disagi per lavori in agenda da domani al 1 settembre, con limitazioni alla viabilità in via Machiavelli e via Abba. Sono infatti in programma interventi di manutenzione alle opere a servizio delle linee ferroviarie Bologna-Prato e Viareggio-Firenze Rifredi. Verranno effettuati in orario notturno e procederanno a tratti. Vediamo i divieti: in via Machiavelli, tra l’intersezione con via Frà Paolo Sarpi e l’accesso al tratto in sottopasso ferroviario, dalle ore 21 di domani fino al termine delle attività (e comunque non oltre le 6 del 29 agosto), rimozione forzata su ambo i lati e senso unico alternato. In via Abba limitatamente alla diramazione senza uscita posta dal lato di via Machiavelli, dalle 21 di martedì divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e divieto di transito. Sempre in via Abba, dalle 21 del 30 agosto alle 6 del 31, limitatamente a entrambe le diramazioni senza uscita poste dal lato di via Machiavelli e dal lato di Piazza Santa Maria della Pietà, divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e divieto di transito. Infine in via Abba, limitatamente alla diramazione senza uscita posta dal lato di Piazza Santa Maria della Pietà, dalle 21 del 31 alle 6 del 1 settembre divieto di sosta e divieto di transito.