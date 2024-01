Perdita sulla rete idrica a Prato, lavori di notte: ecco dove e quando

Prato, 10 gennaio 2024 – A causa di una perdita sulla rete idrica sono in vista dei lavori importanti di Publiacqua. L’intervento sarà effettuato di notte (da mezzanotte alle 6) di martedì 16 gennaio, tempo permettendo.

Ci potranno dunque essere torbidità e basse pressioni nelle zone di Gonfienti, Mezzana, centro storico, Chiesanuova, La Pietà, Sacra Famiglia, via Firenze, via Zarini, via Ferrucci, zona viale Montegrappa, Soccorso e limitrofe.