Lavorare nel turismo . Un’offerta di 5000 posti

Saranno ancora disponibili per due mesi le offerte di lavoro che arrivano dall’evento di reclutamento on line "Seize the summer with Eures 2025", che si è svolto il 20 marzo sulla piattaforma delle giornate europee del lavoro. Sono più di 5.300 le posizioni aperte per vari profili nei settori turistico, ospitalità e ristorazione promosse dai 155 datori di lavoro che hanno preso parte all’evento e provenienti da 11 Paesi, ovvero Austria, Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Spagna.

Tra i profili ricercati in varie regioni italiane: cuochi, receptionist, animatori, cantanti e ballerini, cameriere ai piani e assistenti alla veglia notturna di bambini e ragazzi.

Per consultare le offerte disponibili, anche in Italia: https://europeanjobdays.eu/en.