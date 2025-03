Lavorare in Unicoop Firenze. La selezione: come funziona

Nei mesi di marzo e aprile Unicoop Firenze organizza una nuova edizione del Career Tour dedicata ad incontrare candidate e candidati interessati ad intraprendere il percorso di Allievi Caporeparto all’interno dei punti vendita. Il Career Tour sarà itinerante e coinvolgerà tutte le province della Toscana in cui Unicoop Firenze è presente. Per partecipare occorre inviare il curriculum tramite la sezione "lavora con noi" del sito www.coopfirenze.it. Quindi, in base all’esito del primo contatto telefonico, il candidato sarà invitato a prendere parte alla giornata di selezione che si svolgerà in uno dei punti vendita. A seguire, il candidato prenderà parte ad una prova di gruppo, seguita da un colloquio individuale. Coloro che saranno selezionati e inseriti come allieve e allievi capireparto, prenderanno parte ad un percorso di crescita, articolato tra affiancamento sul campo e formazione d’aula.