L’autunno può attendere. Ancora caldo

Tempo instabile ma nessun grande stravolgimento per i prossimi giorni sul fronte del meteo. Mentre ci si avvicina a grandi passi alla data fatidica che dovrebbe segnare la fine ufficiale dell’estate e l’inizio dell’autunno (23 settembre), le temperature continueranno a essere elevate, soprattutto il tasso di umidità. L’inizio dell’autunno "convenzionale" non coinciderà con una svolta per quanto riguarda il meteo. Le temperature viaggeranno ancora sui 29-30 gradi (fonte Lamma Toscana) oggi e domani. Poche le piogge previste in Toscana. Qualche temporale isolato, soprattutto nella giornata di giovedì quando la massima si fermerà a 26 gradi. Poi nel weekend ancora 27-28 gradi. L’autunno può aspettare.