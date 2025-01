La malattia di Laura Torrisi: "Dall'endometriosi non si guarisce, ora sto meglio"

Prato, 11 ottobre 2021 - "Dall'endometriosi non si guarisce. Ho fatto molti interventi chirurgici. Dopo ogni intervento per un anno circa sto meglio, ma poi la malattia si ripresenta". Sono le parole di Laura Torrisi. La popolare attrice nel 2009 ha scoperto di essere malata di endometriosi, una malattia altamente invalidante soprattutto a causa dei dolori che provoca.

Una malattia che mette a rischio la fertilità di una donna, "E questo è devastante per tutte coloro che soffrono di endometriosi, che devono sopportare dolori psicologici oltre che fisici. Laura Torrisi, originaria della Sicilia ma che ha sempre vissuto a Prato, parla della sua malattia a Verissimo, il programma Mediaset di Silvia Toffanin. "Ho dovuto sottopormi a diverse operazioni - dice Laura Torrisi - ma mi fa piacere parlare di questa malattia perché ci sono migliaia di storie terribili di donne che ne soffrono, storie che non verranno mai alla luce ma che a me le stesse donne hanno raccontato".

Laura Torrisi ha così voluto portare alla ribalta i problemi dell'endometriosi. "Ho vissuto momenti brutti, sapevo che avrei potuto non avere figli e questo mi atterriva", dice. Poi la nascita della figlia Martina, avuta dall'ex compagno Leonardo Pieraccioni. "E' arrivata Martina e me la sono goduta i primi due o tre anni, nonostante i rischi e i dolori. Martina è la luce dei miei occhi". Poi nuovi interventi chirurgici e la consapevolezza che questa malattia l'accompagnerà sempre.