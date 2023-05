L’attore Coster-Waldau fa tappa a Montemurlo

Continua il tour dell’attore Nikolaj Coster-Waldau nel pratese. L’attore danese, il Jaime Lannister de "Il trono di spade", è arrivato in città nella nuova veste di conduttore televisivo e attivista in difesa della terra. La sua presenza nel distretto dovrebbe essere legata a una nuova serie originale che andrà in onda sul canale Bloomberg dal 2024. Lo show-documentario porterà l’attore in tutto il mondo alla ricerca di esempi positivi da descrivere al pubblico e la tappa pratese è legata chiaramente al tema del riuso tessile e la rigenerazione della lana, "tesoro green" del distretto.

Ieri Nikolaj Coster-Waldau si è fermato a Montemurlo, dove ha visitato "Comistra", tra le aziende leader nella produzione di tessuti riciclati ecosostenibili e lana rigenerata. Ma ha anche fatto tappa al "Victory Cafè" e al ristorante "Myo" a Prato. Le foto sui diversi profili social hanno riscosso un sacco di like. Perché, diciamocelo, non capita tutti i giorni di avere in casa una star di "The Games of Thrones".

La puntata "italiana" della serie su cui sta lavorando l’attore danese – uscirà nella seconda metà del 2024 su Bloomberg, uno dei più importanti canali internazionali di notizie finanziarie che trasmette in tutto il mondo, 24 ore al giorno – dovrebbe essere ambientata in particolare nel distretto tessile attraverso il viaggio che fanno gli stracci fino a diventare nuovo tessuto. Bocche cucite sui contenuti del programma e sulle aziende protagoniste sul set. Agli imprenditori coinvolti è stato richiesto di firmare un patto di riservatezza perché non fossero divulgate notizie prima del lancio ufficiale.