L’atteso ritorno dei Casino Royale

Un graditissimo ritorno, un live denso e libero da ogni catalogazione, un mix generazionale, un racconto in cui verrà ripercorso l’intero universo sonoro che li caratterizza.

Con questa nuova formazione composta da veterani e nuove leve i Casino Royale arrivano a Prato giovedì alle 21,30 sull’intimo stage de Il Garibaldi e si ripropongono dal vivo. Come di consueto i nuovi brani tratti dal loro ultimo EP Polaris influenzano negli arrangiamenti i classici della band che vengono riproposti in chiave contemporanea.

Non è mai un déjà vu, non è mai una celebrazione nostalgica ritornare a vederli dal vivo, ma un’immersione nel qui ed ora che dura dal 1987.

I Casino Royale nascono nel 1987 in una Milano post punk e con il loro suono Ska ribaltano palchi con un suono caldo, pieno di fiati e carico di energia. Nei primissimi anni novanta ribaltano ogni punto di riferimento all’interno del loro suono contaminandosi con le evoluzioni contemporanee dei generi già presenti nel loro dna, è il momento del ragga-hip hop, del rock di matrice black e di quello che viene definito cross over. Ricerca sonora, utilizzo dell’elettronica, un suono mai sentito da una band italiana che produce e crea in simultanea con una scena internazionale non inseguendo il sound del momento.