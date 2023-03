L’assistenza cambia Due gruppi di medici per curare i bambini Ecco dove saranno

Saranno due le aggregazioni funzionali territoriali di pediatri di libera scelta. O almeno questa è l’ipotesi sulla quale stanno lavorando i dottori di famiglia per i bambini, prendendo le mosse da quanto indicato nella delibera di riorganizzazione dell’assistenza primaria territoriale, presentata dall’assessore regionale Simone Bezzini e approvata nei giorni scorsi dalla giunta regionale toscana. "Ad oggi esistono soltanto le aggregazioni dei medici di famiglia per gli adulti - sottolinea Luciana Biancalani, segretario provinciale Fimp (Federazione italiana medici pediatri) - con la direttiva regionale ne nasceranno anche fra i pediatri. In area pratese contiamo 28 pediatri: teoricamente dovremmo formarne una, ma la scelta si sta indirizzando su due raggruppamenti anche per venire incontro alle famiglie. Quindi l’ipotesi è che una aggregazione sia nella zona Nord ovest e l’altra nella Sud est. C’è da dire che noi pediatri siamo abituati da sempre a lavorare in gruppo". Che cosa cambierà con quella che dalla Regione è stata definita come la novità assoluta della riorganizzazione della assistenza territoriale primaria? "Ci sarà una maggiore uniformità di orari degli studi con un coordinatore della Aft (Aggregazione funzionale territoriale) - aggiunge la dottoressa Biancalani - Fra le prerogative che ci saranno affidate e gli obiettivi da perseguire ci...