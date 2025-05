L’artista in prima linea. Serranda sul coraggio. Lauraballa: l’arte che parla

Sarà presente anche Lauraballa, pittrice e scultrice pratese, al Seminare Idee Festival in città dal 6 all ‘8 giugno. A Prato è conosciuta per il progetto Coni Art attraverso il quale ha dato nuova vita alle vie del centro storico mettendo a disposizione la sua arte. Nel 2023, infatti, ha iniziato a dipingere le serrande dei locali sfitti, partendo da quelle in via Mazzini, dove è anche il suo studio, nato nel 2001. "Tutto è iniziato nel febbraio 2023, dopo un episodio che mi ha scossa: stavo uscendo dal mio studio quando un’auto, sfrecciando, ha quasi rischiato di investirmi. Da lì è nata una petizione per rallentare il traffico e ho iniziato a ripensare seriamente via Mazzini come una zona pedonale, un luogo da far rifiorire anche attraverso interventi vegetali e d’arte" racconta l’artista. Coni Art, particolare forma di espressione artistica prende nome dall’utilizzo dei coni colorati normalmente in uso per la lavorazione tessile tipica dell’area Pratese. I coni, legati o inseriti nelle serrande vanno a creare specifiche forme con l’obiettivo di abbattere il senso di abbandono dei locali sfitti. Oltre alla coni art anche la pittura. Alcune delle serrande di via Mazzini e del centro storico sono infatti state dipinte da Lauraballa e da altri artisti che hanno aderito al suo progetto. Quest’anno ha deciso di partecipare al Seminare Idee Festival, iniziativa ideata da Annalisa Fattori e Paola Nobile e promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Comune di Prato. "Ci tenevo a partecipare al festival portando avanti il progetto Coni Art, per via Mazzini, lavorando su una nuova serranda, proprio nei giorni dell’evento. Vi invito a passare per vederla dal vivo, in work in progress, al civico 24". Un bel progetto che punta a dare nuova vita alle strade del centro. "Con le mie competenze ho provato a trasformare, come la sognavo, una parte di città che vivo e che stava andando in degrado assurdo. Vorrei dire a tutti che ciò che ci circonda ci condiziona profondamente. Se ognuno di noi, con quello che sa fare, iniziasse a contribuire attivamente, senza aspettare sempre un intervento dalle istituzioni, in poco tempo vivremmo in un luogo molto più bello. È difficile essere istituzioni. Mi auguro che riusciremo insieme a sostenerci, darci valore e lavorare per migliorare questa città dalle enormi potenzialità". Dove c’è arte, insegna Lauraballa, c’è bellezza e rispetto. A sostegno della realizzazione della serranda sul coraggio, che verrà dipinta nei giorni del festival, è stata aperta una raccolta fondi. Chi volesse sostenere questo lavoro può farlo cercando "Arte come segno di rinascita" su Buona.causa.org

Martina Marotta