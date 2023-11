L’arte per gli alluvionati. Storai disegnerà Nuti

Arte del fumetto e solidarietà, nel segno di Francesco Nuti e del sostegno a chi è stato più toccato dall’alluvione.

La mano sarà quella dell’artista pratese Niccolò Storai (nella foto, in basso) che contribuirà con undici stampe d’autore, tutte firmate e mai più riprodotte, che saranno presentate domenica a Firenze, in una serata che si preannuncia ricca di significato e di ricordi. L’iniziativa che si terrà nella storica saletta Carlotti del circolo "25 Aprile" in via Bronzino, avrà un carattere fortemente pratese e sarà dedicata a Nuti, il regista e attore che ha filmato proprio in questo territorio la maggior parte dei suoi successi.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per contribuire alla raccolta fondi e omaggiare un’icona del cinema toscano.

Il programma prevede la proiezione del film "Caruso Pascoski (di padre polacco)" di e con Francesco Nuti, che farà rivivere agli spettatori gli affascinanti scorci fiorentini e ripercorrere alcune celebri battute-tormentone come "dammi un bacino" oppure la "mortadella comunista". Il film uscì nel 1988, premiato dal botteghino, e vdeva anche la sceneggiatura firmata da Nuti con Giovanni Veronesi e le musiche curate dal fratello del regista, Giovanni Nuti.

La proiezione sarà preceduta da un primo piatto a tema – le penne al ragù di mortadella (comunista) – e vino rosso. Un momento di riflessione e omaggio non solo a Nuti ma anche ai grandi Carlo Monni e Novello Novelli.

La serata si concluderà con la possibilità di acquistare le opere esclusive di Niccolò Storai, fra cui un disegno che verrà eseguito sul momento mentre un altro originale è già stato disegnato dall’autore pratese.

Il ricavato sarà interamente devoluto alla raccolta fondi per le vittime dell’alluvione dello scorso 2 novembre. "Porterò con me undici stampe – spiega Storai - perché undici è il numero del nuovo inizio, la somma di sette più quattro, i 74 anni di mio padre, recentemente scomparso, al quale dedico questa serata Oltre a lui, l’altra dedica è per gli alluvionati. Queste stampe non saranno mai ristampate, e il disegno riprodotto sarà disponibile per l’acquisto. Il disegno che realizzerò durante l’evento sarà in vendita".

Niccolò Storai conclude: "Mi piace pensare a tutto questo come un piccolo spin-off, dove sulle note di ’Sarà per te’ (la canzone che Nuti portò a Sanremo, ndr) rendo omaggio a mio padre, che mi portava a vedere i film di Nuti, colui che è stato per me una fonte d’ispirazione invincibile".

Elena Duranti