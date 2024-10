L’arte del montaggio: due corsi a Manifatture

Due nuovi corsi gratuiti sono in partenza a novembre a Manifatture digitali, questa volta sono dedicati al montaggio, ovvero l’arte di unire e organizzare sequenze di immagini e suoni per creare una narrazione coerente e coinvolgente. Il montaggio è tra le fasi più importanti nella realizzazione di un’opera audiovisiva, dà forma e significato alla storia raccontata, attraverso tagli, transizioni, ritmi. Il primo corso riguarda il montaggio nei documentari e si svolgerà in due fine settimana: dal 15 al 17 novembre, dal 22 al 24 novembre. Il secondo è invce dedicato al montaggio nei cortometraggi, nella pubblicità e nei lungometraggi con lezioni in programma in tre fine settimana, ovvero dal 29 novembre all’1 dicembre, dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre.

Entrambi i corsi sono rivolti a persone che abbiano già esperienza di montaggio e che abbiano competenze base nell’utilizzo di Avid media composer e DaVinci Resolve, si svolgeranno negli spazi di via Dolce de’ Mazzamuti e saranno tenuti da esperti nel settore. È possibile iscriversi ad un corso o ad entrambi: occorre compilare, firmare e inviare a [email protected] tutte le schede di iscrizione disponibili sul sito o sulla pagina Fb di Manifatture, entro il prossimo 8 novembre. Nei corsi si lavorerà a coppia, come succede nelle reali sessioni di montaggio, composte da assistente e montatore. Per partecipare è richesto il diploma di istruzione secondaria superiore o il diploma professionale tecnico. I due corsi sono promossi da Toscana Film Commission (Fondazione Sistema Toscana) e dall’Associazione montaggio cinematografico e televisivo (Amc) e sono gratuiti grazie al sostegno del Programma Regionale Fondo Sociale Europeo e sono realizzati in collaborazione con Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.