L’Ariete batte l’Autostop Trestina. Vince anche la squadra di Picchi contro il Bisonte

L’Ariete vince in serie B2 femminile dopo essersi complicata la vita. Tre punti dovevano essere (successo esterno per 3-1) e tre punti sono arrivati per la squadra di Nuti che, però, dovrà riflettere bene su un secondo set perso ai vantaggi al cospetto dell’Autostop Trestina, dopo essere stata avanti 7-15 e solo per aver considerato la sfida già archiviata. Quel set poteva costare carissimo e black out di questo tipo a questo punto della stagione possono compromettere risultati ed obiettivi (il Pvp è in piena corsa per il primato). La gara. Ariete con Stiaffini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini centrali, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. Il primo set è un monologo laniero, con la Pallavolo Prato a chiudere velocemente i conti 15-25. Stessa stora al ritorno in campo fino al 7-15. Poi il passaggio a vuoto, Trestina che allunga ai vantaggi e Pvp che perde la frazione 27-25. La reazione dell’Ariete comunque non si fa attendere e nel terzo parziale il Pvp torna avanti nel punteggio. Il set è equilibrato ma l’Ariete alla fine si impone 21-25. Tutto più semplice infine nella quarta frazione, con le padrone di casa che calano di rendimento e Prato che ne approfitta per chiudere la pratica 15-25. La formazione dell’Ariete: Fanelli, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Cecchi, Conticini, Ricci. All. Nuti. Passando alla serie D femminile, l’Ariete prosegue la sua corsa. Ottima prova della giovane squadra di Andrea Picchi che, pur in formazione rimaneggiata, ha saputo reagire e vincere in rimonta l’insidiosa sfida in casa del Bisonte. Un successo al quinto set che racconta molto del carattere di questo gruppo e che è prezioso ai fini di una classifica che in alto rimane cortissima. Questi i parziali del successo: 18-25; 25-13; 25-20; 15-25; 10-15. Questa la formazione: Bacco, Berti, Ferri, Massai, Ramalli, Ricci, Romagnoli, Ruini, Talmaciu Torri. All. Picchi.

Sdb