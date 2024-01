Lara Vinca Masini, convegno in ricordo

Convegno nazionale per il centenario della nascita di Lara-Vinca Masini (foto), storica e critica d’arte di fama, autrice di numerosi saggi, monografie e studi enciclopedici, curatrice di importanti mostre dedicate alle arti visive contemporanee. Saranno due giornate di studio a Firenze e a Prato, in un progetto congiunto Pecci e Fondazione CR Firenze, in collegamento con la mostra dedicata alla storica e critica d’arte visitabile al o Pecci fino al 3 marzo. Due giornate di studio con specialisti ed esperti nazional che ripercorrono le ricerche e attività principali confluite nell’imponente archivio-biblioteca di Lara-Vinca Masini, per iniziare a indagare e approfondire il valore del suo lascito culturale. Domani l’appuntamento è dalle 11, nella sala convegni della fondazione biblioteche Cassa di risparmio di Firenze (in via Bufalini 6, Firenze), con la prolusione introduttiva di Carlo Sisi, senior advisor di Fondazione Cr Firenze, modera Alessandra Acocella dell’Università di Parma. Saranno affrontati fra i temi: la figura di Lara-Vinca Masini come critica d’arte e i rapporti con altri critici. Martedì dalle 11 al Pecci si parlerà fra gli argomenti dei lavori in corso all’archivio-biblioteche di Lara-Vinca Masini e delle collaborazioni con architetti e artisti interdisciplinari. Maggiori info sul sito del Pecci.