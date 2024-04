L’appetito vien leggendo. Iniziative del week end per bambini e famiglie

Ancora tante le iniziative nel fine settimana per famiglie e bambini nelle biblioteche comunali della città. Oggi e alle 10.30 nella nuova biblioteca di Casale Antonio Bruni l’appuntamento è con il ciclo di incontri dal titolo "Buon appelibro: libri, cucina e ricette" sono il tema di divertenti letture animate e laboratori insieme a personaggi curiosi. Insieme a I Formaggini Guasti i bambini dai 4 agli 8 anni potranno scoprire l’importanza del cibo e i primi accorgimenti per non sprecarlo: in programma "Petruzzo e il cavolo nero". Anche alle biblioteche Ovest e Nord accadono cose straordinarie per tutti i bambini da 4 a 8 anni: oggi alle 10.30 continua il ciclo di incontri "Letture e storie di primavera". Alla Biblioteca Ovest sarà in programma "Smammate, porcellini!", mentre alla Biblioteca Nord Peppino Impastato in programma "Rossi contro blu". Domenica 14 aprile dalle 10 alle 12 un altro appuntamento di "Domeniche piccine" nello Spazio Piccoli della Sala Ragazzi e Bambini della Lazzerini. Le famiglie con bambini o bambine da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Il tema di domani è "Che musica maestra!". Ingresso gratuito per tutte le attività.