Lanzoni, concerto per piano solo

Si rinnova la magia della musica al Ridotto con il ritorno della rassegna "November Jazz": stasera alle 21 a causa di un’improvvisa indisponibilità del musicista Francesco Dillon, il concerto previsto in duo sarà realizzato in piano solo da Alessandro Lanzoni. A salire sul palco sarà un pianista di fama internazionale, già ospite di passate edizioni di "November Jazz". La sua padronanza del pianoforte si coniuga alla capacità di creare atmosfere avvolgenti, accompagnando il pubblico in un mondo di emozioni sonore. Per "November Jazz", Lanzoni presenta un concerto in solo in cui, partendo da alcuni brani originali del repertorio del duo "Nubes", percorrerà la sua già vasta discografia in cui reinterpreta i grandi classici insieme alle sue composizioni originali. L’ultima sua opera, "Boucing with Bud," è dedicata all’opera di Bud Powell. Fedele alla visione e al marchio compositivo di Powell, Lanzoni infonde la sua più autentica anima artistica, creando un singolare incontro che nel rispetto per il grande maestro riflette tutta la sua personalissima identità musicale. Il concerto odierno porta la firma di Toscana Produzione Musica.

Si gioca in casa, a Prato, con il finale di rassegna martedì 26 novembre, sempre alle 21, con "Vocal Group meets Greens": un confronto tra le formazioni musicali più interessanti nate in seno alla Scuola Verdi di Prato.