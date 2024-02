L’antico edificio diventa centro per fare pilates

Lo sport è sempre stata la sua passione sin da piccola ma la vita l’ha portata a prendere una laurea in marketing e lavorare nel mondo della moda. Poi è tornato il "richiamo" per la palestra e Rachele Franceschetti (nella foto) è diventata istruttrice, lavorando in palestre come la Virgin e la Klab a Firenze.

Oggi alle 16,30, sarà inaugurato a Poggio a Caiano "Be You Pilates", un centro multidisciplinare legato all’omonimo marchio fondato da Cristiana Desantis a Firenze ma non si tratta di un’apertura in franchising.

La struttura è in via Vittorio Emanuele II in un antico edificio del centro riportato alla vita e restaurato da Rachele con spazi dedicati al pilates, allo yoga, alla danza, alla palestra.

"Tre anni fa – racconta Rachele – ho conosciuto la realtà di Cristiana Desantis e mi sono appassionata a questa disciplina perché non è solo movimento ma permette di acquisire consapevolezza della propria mente e del corpo. E per intraprendere questo percorso dico sempre "abbiate pazienza", i risultati arrivano con tempo e costanza. Ho preso tutte le qualifiche necessarie per diventare istruttore di pilates e ho lasciato il posto fisso per creare questo spazio, chiaramente col supporto e l’incoraggiamento della famiglia. Così ha fatto anche Sara, una mia collaboratrice che ha lasciato il lavoro fisso per seguirmi e poi abbiamo altre due collaboratrici perché l’orario di apertura è lungo, dalle 7 alle 21".

Oggi è possibile visitare "You Be Pilates" il sogno di Rachele Franceschetti ha scelto proprio Poggio per la sua attività, dove è tornata a vivere dopo anni trascorsi a Strada in Chianti.

M.S.Q.