L’anno delle associazioni. Il calendario in regalo

Un anno con le associazioni pratesi. Sabato 30 dicembre in edicola con La Nazione sarà regalato ai lettori il calendario 2024 dove ogni mese dell’anno è dedicato a una associazione. Si parte con la Pubblica Assistenza "L’Avvenire": l’alluvione di novembre ha danneggiato tre sezioni, il magazzino di Santa Lucia e ben 10 veicoli sono compromessi, fra cui ambulanze e mezzi sociali. Il nuovo anno si apre quindi all’insegna della raccolta fondi per riparare i danni. Febbraio vedrà una bella foto degli operatori della mensa La Pira che ogni giorno accolgono a pranzo tante persone in difficoltà. Marzo è dedicato all’Opera Santa Rita che a Prato assiste persone con gravi problemi di tipo sociale e psicologico. L’Emporio della Solidarietà, che vedrete in aprile, è un luogo di distribuzione coordinata e gratuita di generi alimentari di prima necessità per famiglie bisognose. Il desiderio per il 2024 sarebbe quello di allargare la rete delle aziende donatrici: chi ha delle eccedenze di produzione e vuole donarle all’Emporio può usufruire dei vantaggi della legge Gadda. A maggio c’è la Fondazione Sandro Pitigliani per la lotta contro i tumori onlus da tanti anni e punto di riferimento del Dipartimento oncologico ospedaliero di Prato nell’assistenza al malato e nella ricerca applicata. La Misericordia la troviamo a giugno: "Un nuovo anno all’insegna della carità e dell’assistenza socio-sanitaria.

La Misericordia parla con le sue opere perché da oltre 430 anni promuove l’aggregazione tra i fedeli. L’8 dicembre sono stati 15 i nuovi ingressi dei volontari che hanno vestito la "cappa" e di questi, tredici hanno tra i 16 e i 28 anni e questo significa che sempre più giovani si avvicinano ai valori e alle attività della Misericordia. E lo dimostra anche l’impegno prestato durante l’emergenza dell’alluvione". Gli sponsor che hanno contribuito al calendario sono: Anaci Prato-Pistoia, Diocesi di Prato scuole cattoliche, La Tortelleria, Florence Camper, Signori, Asilo Nido Nuova Vita, Euromaster, Palmucci, Il Giardino delle Fate, Serenella Parrucchieri, Prato Ecologia, Bar Valentina, Centro Ottico Marlazzi, Marmino, Il Mercatino, Casa di Cura Villa Fiorita, Al.Pa, Sport e Motori, Scuola Materna Maria Immacolata, Aci Prato, Nuova 4M, Costruzioni Montebianco, R.S. Company, Coppini dal 1948, Fism Prato, Panificio Ciolini dal 1921.

M. Serena Quercioli