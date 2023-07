L’Anagrafe non chiude Aperture pomeridiane E per chi ha necessità c’è lo sportello rapido

L’anagrafe non va in vacanza. Il periodo di ferie non inciderà sui servizi al cittadino: lo sportello di piazza Cardinale Niccolò resterà aperto al pubblico per tutto il mese di luglio e agosto (tranne il sabato mattina, le aperture del fine settimana riprenderanno dal 16 settembre). Non solo: l’ufficio anagrafe fa un passo oltre e apre uno ’sportello urgenze’ pensato proprio in vista dell’estate per dare risposte a quanti hanno necessità inderogabili di un appuntamento per rinnovare la carta di identità oppure per altre pratiche amministrative. L’appuntamento andrà motivato con la documentazione che dimostra la necessità e l’urgenza come viaggi, situazioni di lavoro o salute. Il sistema è semplicissimo: non ci sarà necessità di prendere alcun appuntamento basterà recarsi all’anagrafe centrale dove il personale addetto alla segreteria farà da filtro con l’ufficio. Se la documentazione fornita dimostrerà l’effettiva urgenza allora il cittadino verrà accompagnato allo sportello per il rilascio del documento. Un sistema innovativo pensato proprio per andare incontro alle esigenze dei cittadini e sveltire le pratiche che non possono attendere.

Attualmente i tempi di attesa per carta di identità e certificati anagrafici, atti notori, liberatorie o cambi di residenza sono di circa dieci giorni, quindi se qualcuno ha il documento in scadenza è bene che si metta avanti e prenda l’appuntamento. Il servizio anagrafe - tranne che per le urgenze documentate - è accessibile solo su appuntamento. Per lo Stato civile e per il testamento biologico invece i tempi sono leggermente più lunghi: in questo caso di tratta di due settimane di attesa. Nulla in confronto ai tempi biblici che si stanno verificando in altre province vicine.

L’Anagrafe centrale resterà aperta tutta l’estate tranne nei giorni del 14 e 15 agosto, sia la mattina che il pomeriggio. La sede centrale di piazza Cardinale Niccolò, manterrà quindi gli orari di apertura degli uffici anche il lunedì e giovedì pomeriggio, senza cambiamenti per gli altri giorni della settimana. Quindi il nuovo orario estivo sarà: da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; lunedì e giovedì anche dalle 14 alle 17. La nuova organizzazione con le aperture pomeridiane consente di ampliare il servizio offerto alla cittadinanza per 30 ore settimanali, corrispondenti a 90 appuntamenti in più disponibili sull’agenda elettronica tramite il servizio online.

I cittadini quindi avranno l’opportunità di scegliere la modalità on line, che sta crescendo anche nell’utilizzo, sia attraverso gli appuntamenti in presenza.

Per quanto riguarda la carte di identità al momento del rinnovo sarà possibile solo quella elettronica: solo in casi particolari l’ufficio provvederà al rinnovo dalla carta di identità cartacea nel caso, ad esempio, di persone anziane o che hanno problemi di salute opportunamente certificati. Tutte le informazioni si trovano sul sito del Comune di Prato.

Silvia Bini