L’America nei concerti di primavera

Concerti di primavera a cura della Scuola Verdi e della Camerata: venerdì alle 21 al Teatro Cicognini il recital di Jacopo Taddeim (foto), giovane sassofonista già lanciato ad una prestigiosa carriera internazionale, e del pianista Filippo Farinelli. Nel programma si spazia dall’America del nord di Creston, Cowell e John Williams ai ritmi latino-americani del brasiliano Heitor Villa-Lobos e del francese Darius Milhaud, che da un’esperienza giovanile come incaricato d’Ambasciata in Brasile portò con sé l’energia musicale travolgente di quel popolo e la riversò nelle sue partiture. Una di queste è il celebre Scaramouche, pagina che riesce a scatenare il samba nelle liturgie severe della sala da concerto. Da non perdere anche l’ascolto del Diario indiano, album pianistico di Ferruccio Busoni di cui quest’anno ricorre il centenario della morte. In questa opera l’artista di origini toscane elaborò canti e danze dei nativi americani, ascoltati durante le sue tournées negli Stati Uniti. Egli fu uno dei primi a porgere orecchio e a far conoscere con la propria arte una tradizione musicale indigena che la colonizzazione europea rischiava di soffocare per sempre insieme alle testimonianze di quell’intera cultura.

Ingresso: 8 euro intero, 3 euro under 25, allievi e docenti della Scuola Verdi. Biglietti al Politeama o su Ticketone.