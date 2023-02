Lam rossa veloce ogni sette minuti Collegamento diretto Iolo-stazione

Finanziamenti per 32 milioni di euro che consentiranno di acquistare 52 mezzi elettrici, 12 bus ibridi e di costruire una maxi stazione per la ricarica elettrica degli autobus da collocare nel deposito di via del Lazzeretto. Non solo. In arrivo ci sono anche modifiche alle linee del tpl, con la Lam Rossa che tornerà a una frequenza ogni 7 minuti, la linea di Iolo che per la prima volta avrà un collegamento diretto con la stazione centrale e la riorganizzazione della tratta extraurbana Prato-Campi Bisenzio-Firenze in sinergia con il sistema tramviario fiorentino. Se da un lato il tpl è al centro della polemica per i disservizi, dall’altro Comuni e gestore provano a rilanciare. In ordine cronologico l’ultima novità è l’avvio del percorso fra Comune, Regione e Autolinee Toscane per arrivare alla firma di un protocollo di intesa che permetterà di spendere 8,5 milioni di fondi ministeriali. Questi consentiranno l’acquisto ad Autolinee Toscane di 12 autobus ibridi e 9 elettrici (costano fra i 250 ed i 500mila euro l’uno), oltre alla costruzione di una specifica stazione per la ricarica elettrica dei mezzi. Il finanziamento è stato accordato al Comune nell’ambito dei fondi per le città con elevato tasso di inquinamento, ma verrà speso dal gestore del tpl col vincolo di usare i mezzi esclusivamente su Prato città, in sole tratte urbane. Per i primi anni circoleranno sulle tratte Lam, poi saranno spostati anche sulle linee di quartiere. Il secondo finanziamento ministeriale accordato a Prato, nell’ambito del bando destinato alle città con più di 100.000 abitanti, è di 14,9 milioni di euro e avrà un orizzonte temporale fino al 2033. In questo periodo si potranno acquistare 29 bus elettrici e implementare la relativa impiantistica. Infine c’è il Pnrr, che con 8,5 milioni ha finanziato l’acquisto per Prato di ulteriori 14 bus elettrici: tre dovranno essere in funzione già entro il 31 dicembre 2024, il resto entro il 30 giugno 2026. Tutti questi mezzi elettrici consentiranno di abbattere le emissioni nell’atmosfera.

Tratte che a Prato città già entro la fine del 2023 saranno soggette a novità. La più importante è quella che riguarda la Lam Rossa, che oggi si attesta su una frequenza media fra 10 e 15 minuti e col riassetto della linea tornerà a un mezzo ogni 7 minuti. Questo per il Comune significa più corse in transito durante la giornata, un servizio implementato e maggiore attrattività dopo il calo di utenza.

Restando in tema di novità, San Giusto non verrà più servita dalla Lam Rossa, bensì dalla linea 9, che contemporaneamente verrà estesa fino alla stazione centrale. Iolo, così, per la prima volta avrà un collegamento diretto con la ferrovia e non si dovrà più cambiare in centro o all’ospedale. Infine l’extraurbano. In tutto il 2023 ci sarà la ristrutturazione della linea Prato- Campi Bisenzio-Firenze. Il bus non arriverà più fino a Firenze ma si fermerà a Campi, dove si attesterà alla fermata della linea 35, che verrà potenziata e giungerà fino a Firenze.

