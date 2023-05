"L’alcol non ti soddisfa, ma ti disfa": vince lo slogan delle Mazzoni

Studenti a scuola di sicurezza. Premiate le classi vincitrici della 13° edizione della manifestazione ’Alcol e responsabilità’ nata per parlare di educazione stradale che quest’anno ha coinvolto 7 sezioni delle scuole medie nell’ambito della campagna ’Non perderti in un bicchier d’alcol’: l‘Istituto Mazzoni e l’istituto Curzio Malaparte, rispettivamente arrivate al primo e secondo posto per la campagna ’Alcol e responsabilità’. Premiate anche le classi partecipanti delle scuole Marco Polo, Convenevole da Prato, Curzio Malaparte, Mazzoni, Gandhi, Mascagni e Don Milani, alle quali sono stati consegnati gli attestati di partecipazione direttamente dal comandante della Polizia Municipale di Prato Marco Maccioni.

Consegna dei premi da parte dell’assessora alla Polizia Municipale Flora Leoni e della direttrice di Omnia Center Annalisa Braccia a seguito della creazione di un logo per la manifestazione ’Bici in Prato’ che ha premiato due studenti della scuola Curzio Malaparte, Muca Deisi della classe 2F per il primo posto e Francesco Pecchioli della classe 2B per il secondo posto e al terzo posto Clara Biagini della classe 1A scuola Sem Benelli. I disegni realizzati dai ragazzi saranno poi assemblati dall’artista Maila Stolfi in un unico logo che sarà utilizzato per ’Bici in Prato’ dal prossimo autunno. Infine, a conclusione della giornata, è stato consegnato un ulteriore premio all’Istituto Mazzoni che si è aggiudicato, oltre alla vittoria della campagna, anche il primo posto per la competizione ’Realizza lo slogan’. Per la prossima campagna di sicurezza stradale 2023-2024 lo slogan sarà quindi quello degli studenti vincitori, ovvero: "L’alcol non ti soddisfa, ma ti disfa". In tema di controlli nel 2022 la municipale ha effettuato 11 interventi in alcuni locali del centro storico in orari serali: 5 le sanzioni per concessione di alcol a minorenni sopra i 16 anni e 2 denunce penali per somministrazione di alcol a ragazzi di 14 anni.