Ladro ruba zaino dall’ambulanza "Ero in servizio, quanta amarezza"

Un volontario è stato derubato dello zainetto lasciato sull’ambulanza. Il fatto è avvenuto mercoledì pomeriggio in via Traversari a Mezzana. La centrale 118 aveva inviato l’ambulanza Bravo della Pubblica Assistenza Prato Sud e fra i componenti della squadra c’era il volontario Mirko Marchi, di 26 anni che sta effettuando il servizio civile all’associazione di San Giorgio a Colonica. "Dobbiamo uscire in servizio con i documenti – spiega Mirko – e per questo avevo con me lo zainetto. Mentre eravamo nell’abitazione per prestare soccorso a un paziente, il ladro, secondo quanto ci hanno riferito alcuni testimoni, ha adocchiato lo zaino, quindi ha aperto lo sportello e l’ha preso, fuggendo via. Quando mi sono accorto del furto sono rimasto malissimo perciò mentre caricavamo il paziente in ambulanza ho chiamato il 112 per spiegare l’accaduto e siamo andati all’ospedale. Il tempo di arrivare al Santo Stefano e mi hanno richiamato i poliziotti dicendomi che lo zainetto era stato abbandonato a cento metri di distanza, vuoto. Così ho perso i soldi, tutti i documenti e il bancomat". Mirko ha bloccato il bancomat e ieri ha dovuto fare la trafila per la denuncia e l’iter per ottenere il duplicato dei documenti. Non è la prima volta che i volontari del soccorso vengono derubati durante i servizi in ambulanza e talvolta è capitato che pure le ambulanze sono state depredate di attrezzature.

Brucia la delusione per quanto accaduto: i ladri non si fermano neppure di fronte a dei volontari che stanno salvando una vita.

"Spero di ritrovare almeno i documenti e la tessera sanitaria – è l’appello di Mirko – prima di rifare tutto ma ho poca fiducia". "Episodi di questo genere sono avvenuti varie volte e in più associazioni a Prato – dice Leonardo Secci, caposervizio alla Prato Sud – e sono demoralizzanti. Lo zaino serve per la bottiglia di acqua personale, per qualche barretta energetica, le caramelle perché sappiamo quando si esce ma non quando si rientra e capita anche di saltare il pranzo". La Prato Sud ha 4 giovani per il servizio civile universale e uno per il Regionale e i volontari in totale sono circa un centinaio.

M. Serena Quercioli