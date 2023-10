Ladri incastrati dalle immagini delle telecamere

In seguito a due distinte denunce di furto presentate nel corso dell’ultima settimana presso gli uffici del comando di polizia municipale, due uomini sono stati identificati e denunciati dagli agenti.

Nel primo caso si tratta di un cittadino di origine nigeriana, che nei pressi di piazza S. Maria delle Carceri aveva danneggiato un veicolo in sosta, sfondando un finestrino per impossessarsi di denaro e altri oggetti presenti all’interno.

Il soggetto, che a pochi giorni dall’accaduto era stato condotto per i suoi numerosi precedenti presso il carcere della Dogaia, è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di furto aggravato e danneggiamento.

Il secondo caso di furto invece è avvenuto nei pressi della Stazione ferroviaria di Porta al Serraglio, dove un cittadino italiano, già noto alle forze dell’ordine ha messo a segno l’ennesimo furto di bicicletta.

Anche in questo caso, grazie ai circuiti di videosorveglianza cittadini, l’autore del furto è stato individuato dagli agenti e accompagnato presso il Comando di piazza Macelli per registrare gli atti a suo carico. Un doppio colpo risolto grazie alla visione delle telecamere, uno strumento fondamentale per la lotta alla microcriminalità ma anche ai casi in cui ci si trova di fronte a reati ben più gravi. In questi due episodi la polizia municipale è riuscita a rintracciare i responsabili proprio grazie alla visione dei filmati.