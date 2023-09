L’addio a Roberto Lisei. Fondò Radio Prato

Ieri la chiesa di Santa Lucia ha salutato Roberto Lisei, 80 anni, imprenditore di Prato e fondatore di Radio Prato. Dopo un lavoro alle Poste, Roberto Lisei ebbe l’idea di dare vita alla "Media srl", azienda che oggi ha sede in via Lombarda, nella zona industriale di Comeana e si occupa di campagne di mailing cartaceo e postalizzazione con gestione indirizzi, cellophanatura, imbustamento e spedizione; poi anche newsletter aziendali e stampa digitale. Roberto Lisei ha sempre avuto la passione per la carta stampata e la comunicazione: "La ditta – raccontano i figli – nacque nel garage di casa quando acquistò la prima macchina etichettatrice. Spesso viene ricordato come in America le start up siano nate nei garage e questo è proprio quello che fece nostro padre nei primi anni Ottanta. E’ stato un imprenditore lungimirante ed ha trasmesso anche a noi questa passione per il mondo dell’editoria".

Roberto Lisei credeva molto nei giovani sin dai tempi della fondazione di Radio Prato, quando iniziò a coinvolgere giovani giornalisti nel lavoro di redazione e delle prime "rassegne stampa" del mattino. Si attivò anche per la nascita del giornale locale "La Provincia di Prato". Era anche un artista e amava realizzare opere utilizzando materiali diversi, dal cemento al ferro rugginoso. Queste opere sono state raccolte nella sua casa del Mugello. Il "trono" di cemento, i guardiani, il cuore frammentato sono alcune sue installazioni. L’arte, una passione che ha accompagnato tutta la sua vita.

M. Serena Quercioli