La zona d’interesse torna nei cinema

Torna in questi giorni sul grande schermo La zona d’interesse, il magnifico film di Jonathan Glazer con Sandra Hüller e Christian Friedel, Oscar come miglior film internazione nel 2024. Si può vedere o rivedere all’Omnia Center (domani alle 21.30, da lunedì a mercoledì alle 17 e alle 21.30) e all’Uci Cinemas di Campi (da lunedì a mercoledì, sempre alle 19.20). E’ la storia di una famiglia tedesca apparentemente normale che vive - in una bucolica casetta con piscina - una quotidianità fatta di gite in barca, il lavoro d’ufficio del padre, i tè della moglie con le amiche. Peccato che l’uomo in questione sia Rudolf Höss, comandante di Auschwitz, e la villetta si trovi proprio al confine con il campo di concentramento. A due passi dall’orrore, così vicino e così lontano. Un film da vedere, sulla perdita dell’umanità e sulla banalità del male.