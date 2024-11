La voce che spacca il silenzio. Il flashmob per tutte le vittime. Reazione e denuncia danzando

È andato in scena nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16.15 davanti a ppalazzo Pretorio, il flashmob "Spacchiamo il silenzio", organizzato da Cgil e Spi Cgil Coordinamento donne, con il patrocinio del Comune di Prato, nell’ambito del programma di manifestazioni per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una performance di denuncia e reazione, in collaborazione con la scuola di danza “Dance Style”, nel cuore della città: lo scenario di piazza del Comune.

Oggi saranno tre gli appuntamenti nei musei per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Alle 11 al Pecci ci sarà il reading "Animae Loci" a cura dell’associazione La Nottola di Minerva; alle 11.30 palazzo Pretorio propone una visita guidata speciale dal titolo "La figura della donna nell’arte", partendo da alcuni capolavori del museo e il racconto delle vicende biografiche delle artiste le cui opere fanno parte della collezione permanente (costo 5 euro oltre al biglietto del museo, prenotazione obbligatoria 0574 1837859 o [email protected]); alle 15 al Museo dellOpera del duomo visita guidata dal titolo "La bellezza oltre la violenza", dedicata alle figure femminili presenti nelle opere del museo dal titolo a cura di Prato Cultura, è richiesto un contributo di 15 euro che verrà devoluto al centro antiviolenza La Nara (prenotazioni: [email protected] oppure 340 5101749).

Sempre oggi alle 16 nella sala consiliare della Provincia verrà presentato il protocollo di intesa tra l’ospedale e il centro antiviolenza La Nara, per identificare le possibili vittime di violenza ricoverate in ospedale per altre cause. Infine, alle 20.15 al Circolo Arci Costa Azzurra il recital Non è un mondo per donne.

Domani la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne inizia al Buzzi alle 8.30, con l’intervento del sostituto procuratore Laura Canovai; dalle 9.30 le performance degli studenti che, attraverso letture, musica, poesie e teatro, esprimeranno il loro impegno a contrasto della violenza di genere; al termine un torneo di pallavolo femminile, in cui ogni giocatrice indosserà una maglia con il nome di una donna vittima di femminicidio.

Alle 10 al Gramsci Keynes ci sarà l’incontro dal titolo "Leggi i segnali della cyber violenza" a cura di Soroptomist Prato. Alle 16 nella sala consiliare della Provincia verrà presentato il protocollo di intesa tra ospedale e centro La Nara, per identificare le possibili vittime di violenza ricoverate in ospedale per altre cause.

Alle 18 al campo sportivo di San Giorgio a Colonica open day e partita di calcio femminile tra Paperino e Zenith. Chiuderà la Giornata alle 21 lo spettacolo al Politeama "The handmaid’s tale. Il racconto dell’ancella", tratto dal celebre romanzo di Margaret Atwood che ha ispirato la serie tv di grande successo. Prima dello spettacolo agli spettatori saranno consegnate le cartoline informative del Centro La Nara.

E l’abito da sposa macchiato di colore rosso sangue esposto all’ingresso della Pubblica assistenza L’Avvenire in via San Jacopo, resterà qui fino al 30 novembre. Lo hanno realizzato le lavoratrici della sartoria dell’impresa sociale Freedom Power. Donne che hanno subito violenza e sono sostenute in un percorso di ricostruzione della loro vita dall’associazione nazionale "Senza veli sulla lingua".