La viabilità pericolosa. Due in prognosi riservata

Due gravi incidenti si sono verificati sulle strade pratesi a distanza di appena 12 ore. Protagonisti stranieri, uno in sella ad una bicicletta e l’altro alla guida di un monopattino. Entrambi i feriti sono ricoverati in ospedale, il primo a Careggi, mentre il secondo al santo Stefano e sono in prognosi riservata.

Il primo episodio è avvenuto lunedì pomeriggio intorno alle 18 in via Scarlatti, quando un ciclista cinese di 35 anni è stato investito da un furgoncino Ford Courier. Entrambi i mezzi stavano percorrendo la strada nella medesima direzione, verso Galciana, quando ad un certo punto il ciclista, che pare procedesse a zig zag secondo le testimonianze di chi ha assistito allo scontro, è stato tamponato e caricato sopra il mezzo per poi essere sbalzato sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo: il ciclista prima è finito contro il parabrezza anteriore del furgoncino e poi è stato sbalzato a terra. I soccorritori si sono resi subito conto della gravità delle condizioni del cinese, che è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Careggi. Ha riportato diverse fratture e un trauma cranico; la sua situazione clinica è severa. La dinamica del sinistro è al vaglio della polizia municipale.

Il secondo incidente, invece, è avvenuto nella prima mattina di ieri, intorno alle 7, tra via Bruges e via Chemnitz. Ad avere la peggio è stato un 24enne del Mali che al momento dello scontro con una Mercedes, guidata da un cinese, era alla guida di un monopattino. La macchina stava sopraggiungendo da via Bruges e secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto, non avrebbe rispettato lo stop. Il giovane colpito dalla vettura ha fatto un volo di circa cinque metri per poi rovinare sul manto stradale. L’impatto con l’asfalto è stato piuttosto violento. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al vicino ospedale Santo Stefano. Qui i medici gli hanno riscontrato un trauma cranico; il 24enne è ricoverato in prognosi riservata. La polizia municipale ha eseguito i rilievi di rito ed ascoltati eventuali testimoni per la ricostruzione della dincamica dell’incidente. Ricordiamo che l’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada 2024 ha segnato una svolta per i monopattini elettrici, introducendo obblighi come l’assicurazione obbligatoria, la targa e il casco

Sa.Be.