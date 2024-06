La vetrina Made in Prato. Pitti Filati, si alza il sipario. La filiera sarà tracciabile progetto con 25 terzisti

Sono 142 i marchi presenti all’edizione numero 95 di Pitti filati, che apre i battenti oggi alla Fortezza da basso, a Firenze.

Al salone di riferimento per il mondo dei filati e della maglieria a livello internazionale con le proposte per l’autunno-inverno 2025/26 oltre un terzo degli espositori giunge dal distretto pratese, nonostante un mercato in panne ed ordinativi che latitano ancora in linea con il quadro nazionale.

Ecco chi sono i pratesi in fiera, una squadra composta da ben 31 espositori a cui si aggiungono una decina di realtà afferenti al settore: C.t.f., Casa del filato, Cofil, Ecafil Best industria filati, Fil.Pa 1974, Filati Be.Mi.Va., Filati Biagioli Modesto, Filati Naturali, Filatura Papi Fabio, Filcompany, Filitaly - Lab, Filpucci, Gi.Ti.Bi Filati, Igea, Ilaria manifattura lane, Industria italiana Filati, Lagopolane, Lanificio Dell’Olivo, Lineapiu’ Italia, Linsieme Filati, Millefili, Mister Joe, New Mill, Olimpias group, P3, Pecci Filati, Pinori group, Polipeli, Pool filati, Ritorcitura Fabiano, Toscano. Tra le imprese collegate al settore ci sono Albini & Pitigliani (trasporti), Bonaparte, Cocca Lab, Jump, Maglificio Niccolai, Mela e cannella, Tesma special fibres srl (maglifici/accessori), Pafa (meccanotessile), Stamperia Stampatextyl (stamperia) e Feel the Yarn (Consorzio promozione filati).

"È a Pitti che si comincia a rivolgere lo sguardo alla stagione autunno-inverno 2025-26. Da qui la particolare importanza dell’area tendenze, che getta con una prima luce su stili, colori, materiali che faranno moda in quella stagione – dice Stefano Borsini, espositore e componente il Comitato tecnico di Pitti Immagine – Come sempre, accanto agli espositori del mondo della filatura ci saranno colleghi di segmenti della filiera a monte e a valle, dalle materie prime ai maglifici, così come di settori a latere del nostro". Da Prato i produttori di filati portano anche una buona notizia da condividere con i clienti: il progetto, sostenuto da Confindustria Toscana Nord, per la diffusione della certificazione Grs (il più importante standard internazionale volontario per i tessuti riciclati) fra le imprese terziste locali, passaggio per gettare le basi per arrivare alla tracciabilità, sta procedendo a grandi passi. Al progetto pilota hanno aderito 25 aziende terziste.

Sa.Be.