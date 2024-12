La versione degli alberi a Pecci Books

Ultimo appuntamento dell’anno con Pecci Books, giovedì alle 18.30: il noto botanico e saggista Stefano Mancuso (nella foto) presenterà La versione degli alberi (edizioni Einaudi, novembre 2024). Nel libro racconta degli abitanti di Edrevia, che sono divisi in clan, e ognuno di loro abita in una zona ben precisa: le alture dei Gurra, la pianura dei Dorsoduro, la valle dei Cronaca, le colline dei Guizza e dei Terranegra. È una società in pace, quella degli alberi, con le sue assemblee moderate e intelligenti, i suoi tempi millenari, i suoi rituali e i suoi continui scambi d’informazioni attraverso le radici. Da qualche tempo, però, gli equilibri dei clan sono minacciati dalla crisi climatica: i protagonisti Laurin, Lisetta e Pino dovranno uscire da Edrevia e avventurarsi nel mondo di fuori, alla ricerca di una nuova casa per la tribú degli alberi. Con il suo secondo romanzo, Stefano Mancuso torna ad aprire ai lettori le porte del suo mondo verde, allargandone ancora i confini. Tra il romanzo picaresco e l’apologo, sempre con grande rigore scientifico, no Mancuso racconta ciò che conosce meglio: la natura e le piante, il nostro piú grande patrimonio. Sempre al Pecci, domenica alle 16 è prevista una visita guidata gratuita ad Eccentrica, l’allestimento permanente, grazie al sostegno di Unicoop.