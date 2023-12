La truffa del falso incidente stradale. Anziana derubata di 5.000 euro da carabiniere e avvocato fasulli

L’hanno raggirata portandole via ben 5.000 euro. Questa volta la truffa è stata davvero redditizia per due malviventi senza scrupoli che hanno rapinato un’anziana, 71 anni, di ben 5.000 euro in contanti.

E come sempre i malviventi hanno agito fingendo di essere appartenenti alle forze dell’ordine e presentandosi come sedicenti avvocati. Purtroppo, la vittima si è resa conto di quello che le era capitato solo quando la truffa era stata portata a termine.

La donna ha riferito ad un equipaggio della polizia, intervenuta sul posto, che mentre si trovava da sola nella propria abitazione, aveva ricevuto una chiamata sul telefono fisso durante la quale l’interlocutore ha fatto finta di essere un maresciallo dell’Arma dei carabinieri. L’impostore ha spiegato alla anziana che suo fratello avrebbe causato un brutto incidente ferendo gravemente un ragazzo. Secondo quanto riferito dall’uomo al telefono, il fratello della pensionata in quel momento si trovava in stato di fermo presso una stazione dei carabinieri in attesa di processo. Nello stesso momento, è arrivata un’altra chiamata sul cellulare della donna. Al telefono c’era il complice del falso carabiniere che sosteneva di essere un avvocato. Il balordo ha confermato quanto aveva sostenuto il complice nella precedente telefonata aggiungendo che, per evitare il processo, l’anziana avrebbe dovuto versare la somma di 11.200 euro.

A quel punto la vittima, preoccupata per la situazione del fratello, ha detto di avere la disponibilità di 5.000 euro e che avrebbe provveduto subito a fare il prelievo. Appena la vittima ha ritirato i soldi ed è rientrata a casa, si è presentato sull’uscio della porta un giovane che ha chiesto alla pensionata i soldi che sarebbero serviti a risolvere il problema del fratello. Arraffati i soldi si allontanato in tutta fretta. Poco dopo il marito della vittima è rincasato. Quando la moglie gli ha raccontato che cosa era successo, i due hanno capito di aver subito un raggiro e hanno chiamato il 112.

Una volante della polizia ha soccorso la donna ma, purtroppo, gli autori della truffa si erano già dileguati.