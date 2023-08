La Toscana premia il Corteggio storico

Un contributo della Regione di 12.700 euro alle attività del Gruppo storico di Montemurlo. La Regione ha premiato la coprogettazione portata avanti dal Comune con il Gruppo Storico, impegnati, ormai da 32 anni, a promuovere la rievocazione e la conoscenza della battaglia di Montemurlo del 1537 che segnò la nascita della Toscana moderna. Il finanziamento fa parte della cosiddetta "Linea 1" dell’avviso regionale, dedicata alle coprogrammazioni e coprogettazioni dei Comuni con associazioni, gruppi storici, enti del terzo settore.

"Si tratta di importanti contributi regionali – spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero – che vanno a sostenere il mondo della rievocazione, come il nostro Gruppo storico che ogni anno lavora per far conoscere gli avvenimenti e i personaggi storici legati alla battaglia di Montemurlo. La rievocazione storica rappresenta un importante volano di promozione turistica, perché offre l’occasione di far conoscere storie e territori meno noti della nostra Toscana". Il contributo coprirà, dunque, le spese e gli investimenti necessari per portare avanti il programma legato al Corteggio di Montemurlo: il banchetto rinascimentale, gli spettacoli di bandiere, tamburi, danze, giocoleria e fuoco, le serate dedicate a "Dentro la storia" con l’approfondimento storico e culturale infine, l’evento clou del cartellone, il Corteggio storico per le strade di Oste in programma domenica 10 settembre.

In quell’occasione ci sarà l’allestimento di antichi mestieri e giochi rinascimentali, spettacoli in costume ed esibizione di gruppi storici e i falconieri.