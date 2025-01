La Spola, che spettacolo le serate. Teatro e sociale nel 2025 del circolo. Tutte le idee del nuovo consiglio

Un 2025 pieno di iniziative e nuove idee per il circolo La Spola d’Oro de La Briglia, che fa del sociale e della cultura la chiave di volta della nuova programmazione, che sarà sia rivolta ai soci che al pubblico.

"Abbiamo messo in moto una bella macchina – spiega il presidente del circolo, Marco Rosati – coadiuvati da persone competenti, perché vogliamo impegnarci su questi due temi, ora più che mai. E sta venendo fuori un bel programma per i prossimi mesi". Al via infatti una rassegna teatrale "La Spola: che spettacolo!" che si aprirà venerdì 31 gennaio con Le Quinte Urbane in "Un colpo e ...via".

La settimana successiva, venerdì 7 febbraio, sarà il turno di Simone Gai in "Volevo fare il comico", il 14 febbraio sarà la volta de La Quinta Abbondante in "Cena con delitto", mentre per marzo si cambia giorno e la domenica 2 ci sarà la compagnia "Tessitrici di storie" con "Trama di Donne". Entrando in marzo, il mese dedicato alle donne, l’8 ci sarà una serata sul tema della "non violenza" in generale e sulla parità di genere: una mostra di quadri di Emanuela Degan e il concerto della vaianese Irene Vavolo con la sua band, nonché una cena con menù a tema in pizzeria.

Sempre a marzo, domenica 30, è previsto un evento in musica con una delle più belle voci della Toscana, Ginevra Di Marco, accompagnata dall’inseparabile Francesco Magnelli e dalla loro band. Lo spettacolo, pomeridiano, è cucito su misura per l’occasione ed è incentrato sulla frazione de La Briglia, con un repertorio che richiamerà la memoria del luogo e lo spirito della "città fabbrica". A seguire, una cena nelle sale del circolo.

Per gli spettacoli teatrali l’ingresso è gratuito ed è riservato ai soci Arci, per il concerto di Ginevra Di Marco il circolo sta pensando di chiedere il pagamento di un biglietto. Nei programmi del circolo per i prossimi mesi, poi, la creazione di una biblioteca popolare, con libri in donazione e scambio, laboratori di cucina dedicati ai bambini delle scuole elementari, momenti di aggregazione per gli anziani, eventi gastronomici per promuovere i piatti tipici del territorio, eventi di musica dal vivo e una rassegna cinematografica.

Claudia Iozzelli