La spesa per l’Emporio della solidarietà e la Caritas: ecco dove

Torna oggi in alcuni supermercati di Prato la raccolta alimentare a sostegno delle famiglie in difficoltà seguite dall’Emporio della solidarietà. I prodotti richiesti sono carne in scatola, olio di oliva, biscotti, pappe e minestrine infanzia, merendine e possono essere acquistati dalle 8 alle 20 nei supermercati Conad di via Kuliscioff, via Roma, via Catani, via Gherardi, via 7 Marzo e alla Coop Bisenzio Ombrone di Vaiano. All’ingresso dei supermercati aderenti all’iniziativa, saranno presenti i volontari che si occupano della raccolta. Spesa solidale sempre oggi anche a cura della Fondazione Il Cuore si scioglie insieme a Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. I prodotti donati da soci e clienti verranno direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas. Si può partecipare alla raccolta nei supermercati Coop di via delle Pleiadi (Parco Prato), via Targetti (Fabbricone) e via Roma, ed al supermercato della Coop a Montemurlo.