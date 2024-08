La settimana di film al Castello. Si parte con l’antidivo Giamatti

PRATO

Sul grande schermo del castello dell’imperatore, uno dei film più belli della stagione passata. Ecco stasera alle 21.30, The holdovers - Lezioni di vita.

Il regista Alexander Payne è da sempre sinonimo di qualità. Nella sua filmografia, sempre ottimi film lontano da Hollywood. Come non ricordare Sideways – In viaggio con Jack, Paradiso amaro o lo splendido Nebraska? Nel film di stasera Payne di avvale del talento di Paul Giamatti, un grande attore antidivo per eccellenza che meriterebbe molta più considerazione.

Siamo negli anni settanta nel New England. Giamatti è il professore di un college che dovrà "controllare" alcuni studenti che non potranno tornare a casa per le vacanze di Natale. Una convivenza forzata che si trasformerà pian piano in una sorta di autentica "lezione di vita", con il valido apporto di una cuoca di colore che ha vissuto il dramma della perdita del figlio in Vietnam.

Domani invece una gradevole commedia interpretata dalla brava Scarlett Johansson. Ma l’uomo è davvero stato sulla luna con l’Apollo 11? Da più di mezzo secolo aleggia questo dubbio. Fly me to the moon fa (in parte) luce sul mistero.

Una cosa è certa: per la grande paura di fallire l’impresa, qualcuno aveva pensato comunque di girare in studio un finto allunaggio, proprio come nei kolossal migliori. E forse "era meglio chiamare Stanley Kubrick a dirigere", battuta contenuta nel film.

Lunedì, grande maratona di quattro ore a cura del cineclub Mabuse. Tornano le due parti di Trenque Lauquen diretto dalla regista argentina Laura Citarella. Data la lunghezza del film, l’inizio della proiezione è previsto per le ore 21.10. Si potrà assistere alla visione di entrambe le parti o eventualmente una sola. Costo 8 euro per entrambe, 5 per una.

Martedì 20 torna il film più premiato e osannato (giustamente) dell’anno: Io capitano di Matteo Garrone. E, come spesso è successo nella carriera di Garrone, siamo vicini al capolavoro. Persino ad un passo dall’Oscar per il miglio film straniero, battuto però da La zona di interesse. Leone d’argento a Venezia 2023, 7 David di Donatello. Incredibile ma vero, la sceneggiatura del film è stata scritta anche da Massimo Ceccherini.

Federico Berti