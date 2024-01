La scuola Ottava nota trasferita a "Casa Nepi"

La Scuola di Musica l’Ottava Nota ha una nuova sede. La sede legale dell’associazione è stata trasferita nella struttura di ‘Casa Nepi’, di proprietà dell’Arciconfraternita di Misericordia di Poggio a Caiano in Via Ambra 31. "Mi rende lieto che il Magistero della Misericordia, presieduto dall’amico Sergio Campanelli – dice Andrea Tasselli presidente dell’Ottava Nota – sia venuto incontro alla nostra richiesta di ospitare la sede legale della Scuola di Musica che, nello scorso anno, ha trasferito la propria sede operativa a Seano, proprio nell’anno del nostro trentennale. Inoltre, il legame personale che mi legava ai compianti Rodolfo Nepi e alla moglie Annamaria Tomaselli, rende questo trasferimento ancora più carico di significato: il pianoforte di Annamaria negli anni ha suonato e insegnato musica a tante ragazze e ragazzi di Poggio a Caiano, la nostra presenza a Casa Nepi è un po’ come se fra le mura di questa casa rivivesse anche la musica". Soddisfatto anche Campanelli: "Per la Misericordia è un onore rendersi utile nell’ospitare la sede legale della scuola perché è un’associazione nata a Poggio, che porta non solo lustro al nostro paese, ma regala forti emozioni quando i suoi insegnati ed allievi si esibiscono. Rodolfo ed Annamaria non solo sarebbero orgogliosi per questa opportunità che è possibile attuare tramite la loro donazione, ma sarebbero felici perché la loro generosità contribuisce a tenere in vita le istituzioni e le tradizioni del nostro bel paese".

La scuola di musica è nella sede operativa di Seano in piazza San Pietro. Per informazioni è possibile contattare il numero 333 836 6827 o visitarla tutti i pomeriggi e il sabato tutto il giorno.

Caterina Cappellini