La riorganizzazione di allergologia Farsi sarà direttore dipartimentale

Il dottor Alessandro Farsi è stato nominato dalla direzione dell’Asl Toscana centro direttore della Struttura semplice dipartimentale di allergologia ed immunologia per l’area di Prato e Pistoia. Una nomina che rientra nell’ambito della riorganizzazione dei vari dipartimenti ed aree della macchina sanitaria dell’Asl Centro. Il livello e la qualità dei professionisti pratesi, che svolgono attività da anni all’ospedale Santo Stefano, sono stati premiati. Come nel caso di Farsi che, con la sua equipe di sei medici e sei infermieri (nella foto) d’ora in poi, staccatosi da Torregalli, dovrà gestire i pazienti sia dell’area pratese che di quella pistoiese. A breve il servizio sarà strutturato con ambulatori ed orari anche al San Jacopo a Pistoia. Intanto, una curiosità positiva, relativa alle liste per le visite di allergologia: l’attesa è quasi inesistente. Un esempio? Con il Cup online (prenotasanita) è stato possibile prenotare una visita con prescrizione medica di primo accesso venerdì 26 alle 10 per appena due ore dopo, a mezzogiorno dello stesso giorno.