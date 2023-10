La Resistenza nelle fabbriche spiegata coi Lego

I "mattoncini" delle costruzioni per raccontare la Resistenza in Val Bisenzio e la memoria del lavoro. "Mattoncini di Resistenza" è il progetto realizzato dalla Fondazione Cdse in collaborazione con i Comuni della Val di Bisenzio, la consulenza degli storici dell’Italian Brick History ed è entrato nel vivo. Il primo laboratorio ha avuto grande successo e si è svolto al Rifugio Pacini di Pian della Rasa. Il prossimo laboratorio sarà venerdì 10 novembre (alle 17,15) al Mumat di Vernio con "Le fabbriche tessili nel Novecento", con visita anche agli antichi macchinari. I partecipanti ascolteranno la storia del movimento operaio e la conseguente nascita dell’antifascismo e della Resistenza nelle fabbriche con riunioni clandestine, proteste sindacali, lo sciopero del marzo 1944 e tutto questo verrà ricostruito con il kit di mattoncini colorati. Per informazioni: [email protected] o0574.942476 (dalle 9 alle 13). Prenotazioni laboratori: www.visitvalbisenzio.itprenotazione-eventi.