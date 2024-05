La rabbia di Artimino "La Ztl non funziona"

Vivere in pace ad Artimino nel fine settimana è diventato il sogno dei residenti. Nel borgo di Carmignano, soprattutto fra la primavera e l’autunno, l’ondata di turisti e visitatori crea problemi di parcheggio ed i residenti lamentano scarsa pulizia di strade e giardini e la carenza di illuminazione.

"Qui – racconta un cittadino – non ci sono regole se non per noi che siamo costretti a esporre e rinnovare annualmente un permesso di sosta che non serve a nulla". In piazza San Carlo e dentro le mura, infatti, è stata istituita la Ztl e potrebbero entrare solo i residenti. L’area a traffico limitato però è composta solo di un cartello senza telecamere, quindi entra chiunque. "Nell’ultima campagna elettorale – proseguono i cittadini che hanno inviato a La Nazione anche numerose fotografie riguardo alle problematiche esposte – era stata promessa una soluzione definitiva per regolare il traffico e la sosta, come telecamere e dissuasori su strada ma tutto questo non è accaduto. Nei fine settimana non si riesce a parcheggiare e dobbiamo lasciare la macchina fuori dal paese. Con questa sosta selvaggia nessun mezzo di soccorso, in particolare i vigili del fuoco, potrebbe transitare. A cosa serve aver installato un palo luminoso per la Ztl se non ci sono telecamere?". Poi c’è la questione illuminazione e pulizia: i pali della luce non garantiscono una efficace luminosità e gli operatori di Alia saltano per settimane lo svuotamento dei cestini e la pulizia strade, tanto che alle pulizie provvedono direttamente i residenti, con scopa e acqua. "Oltretutto – concludono i residenti – la fattoria di Artimino aveva messo a disposizione un pezzo di oliveta da adibire a parcheggio e questo poteva essere un aspetto importante ma non ha interessato chi di dovere. Siamo molto arrabbiati e delusi ma quello che più ci preme sono viabilità e sicurezza". Il Comune di Carmignano fa sapere di aver avviato una verifica con Alia sull’operatività del servizio.

"E’ volontà del sindaco – dice la nota del Comune – rafforzare, nei fine settimana, la presenza della polizia municipale per incrementare i controlli e ridurre eventuali problemi. Ad Artimino poi sono in corso i lavori del primo lotto dell’efficientamento energetico dell’illuminazione nel centro storico, tra l’altro si tratta di corpi illuminanti approvati dalla Soprintendenza. La spesa è di 110 mila euro. È in corso la progettazione del secondo lotto relativo all’illuminazione pubblica nel perimetro delle mura e sulla strada di accesso al paese. Le opere sono già contemplate in bilancio per 180 mila euro".

M. Serena Quercioli