La provincia accoglie la Mille Miglia. Auto super e spettacolo nel 2024

PRATO

Prato si prepara a riabbracciare la Mille Migli. Dopo il boom di partecipazione e consensi del 2021, la storica gara di auto d’epoca tornerà ad attraversare il nostro territorio nel 2024. In particolare accadrà venerdì 14 giugno nell’ambito della quarta tappa, quella che porterà le auto d’epoca da Roma a Bologna. L’annuncio è stato dato durante l’evento di presentazione della Mille Miglia a Brescia, città da dove partirà la carovana martedì 11 giugno, per poi attraversare mezza Italia. Il primo traguardo di tappa ci sarà a Torino, poi il secondo giorno il convoglio inizierà la discesa verso sud scollinando le Langhe e attraversando il centro di Alba per fare rotta a Genova, novità assoluta della 1000 Miglia 2024. Continuando sulla costa tirrenica, la gara arriverà fino all’arrivo di Viareggio dove terminerà la seconda giornata. La terza tappa vedrà la discesa verso la capitale: inizialmente la corsa virerà verso l’entroterra passando da Lucca, poi tornerà sulla costa a Livorno fino al break del pranzo a Castiglione della Pescaia.

Nel pomeriggio il passaggio da Grosseto, l’ingresso nel Lazio, il Lago di Bolsena e la conclusione a Roma in via Veneto. Con la quarta tappa entra in gioco Prato. Venerdì 14 giugno gli equipaggi risaliranno fino a Orvieto e poi Solomeo, sede del pranzo. Dopo il break sarà il turno di Siena e Prato e dei passi della Futa e della Raticosa, che precederanno l’arrivo a Bologna. Nella giornata finale di sabato 15 giugno il percorso toccherà Ferrara e Mantova, poi il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò per finire in viale Venezia a Brescia.

"Riavremo la Mille Miglia a Prato – commenta il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni –. Ci siamo guadagnati questa ribalta internazionale di enorme prestigio, continuando con tenacia lo straordinario lavoro di squadra dell’edizione 2021, che è valsa i complimenti e riconoscimenti unanimi sia dai concorrenti che dell’organizzazione. L’Automobile Club chiamerà di nuovo a raccolta tutte le forze della città per provare a superarci. E’ una bella sfida, ma Prato sarà all’altezza".