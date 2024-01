La pista di pattinaggio resterà aperta fino a giovedì 18

La pista di pattinaggio sul ghiaccio a Poggio a Caiano è prorogata sino al 18 gennaio. Ci sono ancora alcuni giorni per trascorrere i pomeriggi divertendosi insieme agli amici, ai compagni di scuola o ai genitori sui pattini. La Pro Loco ha chiesto, considerato anche che ci sono stati vari giorni di maltempo durante le feste, di prorogare la presenza della pista sino a giovedì in piazza Risorgimento e il Comune l’ha accordata, prorogando l’ordinanza di divieto di sosta. Il costo del noleggio pattini è 10 euro l’ora. Per questo primo anno di presenza della pista di pattinaggio a Poggio, i risultati sono stati eccellenti. Nel fine settimana poi in piazza Risorgimento e strade limitrofe ci sarà la "fiera di Sant’Antonio": un appuntamento annuale con il centro del paese che si animerà con gli stand delle ghiottonerie e le attrazioni (mostra dei mezzi agricoli, dimostrazioni e gare di taglialegna, battesimo dei cavalli per i bambini) e la rituale benedizione degli animali.