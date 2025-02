La Pietà e Chiesanuova col sorriso

La lotta per il primato nel girone C di Seconda Categoria, che fino a poche settimane fa sembrava già chiusa, si è definitivamente riaperta. Merito dei recuperi della diciannovesima giornata di campionato, andati in archivio pochi giorni fa, che hanno rimescolato le carte e consegnato una nuova classifica.

E a far festa è innanzitutto La Pietà, che ha vinto la partita con il Vernio (cominciata dall’8’ del primo tempo, ossia dal momento dell’interruzione precedente a causa del maltempo, ndr) alla luce del 3-1 finale griffato da Dano, Bettazzi e Scappini. Un successo che vale doppio, perché in virtù dell’ultimo passo falso compiuto dalla capolista San Niccolò, gli uomini di Trupia consolidano la seconda posizione e si portano ad un solo punto dalla vetta occupata dagli aglianesi.

Più che positivo anche il bilancio che può tracciare il Chiesanuova, che ha centrato la super vittoria: la testa dista nove lunghezze, ma il 2-1 imposto al Montalbano Cecina (gol di Coppi e Annunziata) lascia oltretutto in dote la terza piazza a quota 32 punti.