La piccola discarica a due passi dal Duomo

Quando i fondi sfitti diventano un rifugio contro il freddo ma anche un accumulo di sporcizia e incuria. È il caso dell’ex Chiccheria in Largo Carducci, uno spazio commerciale sfitto ormai dal 2019 dove ancora svetta l’insegna della storica bottega di dolciumi a due passi dal Duomo che ha preso per la gola tante generazioni di pratesi. Utilizzato spesso come giaciglio notturno da persone senza fissa dimora, ieri mattina il fondo versava nelle condizioni igienico - sanitarie descritte dalla foto a sinistra. Altro che decoro del centro storico e biglietto da visita per la città, proprio nella sua piazza più grande e importante.

C’è da ricordare che l’articolo 26 del regolamento comunale per il commercio in sede fissa impone ai proprietari dei fondi sfitti dentro le mura la cura e il mantenimento degli immobili, attraverso una pulizia costante delle vetrine e saracinesche. Una norma che sarebbe importante rispettare, tanto più che nella zona investono e scommettono nuove attività come Malloggi Lounge Bar, una delle ultime insegne che si sono accese alla fine dello scorso anno nel cuore della città. Il nuovo esercizio pubblico è stato da poco aperto da un imprenditore pisano e serve colazioni e aperitivi all’angolo con via Muzzi. Purtroppo di sfondi sfitti ce ne sono tanti in centro storico ed è importante, oltre che previsto dalle regole, che i proprietari se ne prendano cura.

M.L.