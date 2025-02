"La Piadineria" apre e cerca personale

Non solo un fondo che rinasce nella centralissima via Garibaldi, ma anche un’opportunità di lavoro per i più giovani. Da qualche giorno nell’ex fondo della merceria "Panci" per decenni tempio del bottone e della passamaneria, sbarca una catena di fast food italiana. Anzi, "la prima e più grande catena italiana del fast casual food", come si presenta sul sito "La Piadineria", l’insegna che fa rima con piadina in tutta Italia e di recente ha aperto il terzo punto vendita a Livorno: oltre venti locali distribuiti in Toscana (uno ai Gigli), più di 430 ristoranti nei centri urbani e commerciali lungo lo Stivale.

E non arriva solo un fast food nel salotto buono della città, ma per quanti fossero in cerca di un’opportunità di lavoro adesso c’è la possibilità di candidarsi. Sul fondo di 250 metri quadri sono in corso i lavori di ristrutturazione che a breve porteranno all’apertura del locale dedicato alle sfiziosità.

Sulle vetrine campeggiano le locandine della catena che invita i giovani a candidarsi. Per chi volesse può scaricare il Qrcode che si trova sui manifesti altrimenti basta collegarsi al sito de "La Piadineria" e inviare il proprio curriculum. Si cercano addetti alla vendita e alla preparazione di piadine.

"Proprio come i prodotti nelle nostre ricette, nei ristoranti La Piadineria sono le persone a fare la differenza - si legge sul sito -. Scopri tutte le possibilità a tua disposizione, cerca tra le posizioni aperte il ruolo ideale per te e scegli la soluzione migliore per il tuo futuro, nella più importante fast casual food company".