La ‘partita’ dei lavori. Dai campi di calcio al nodo delle piscine. I cantieri infiniti

I lavori sulla piscina di via Roma sono pronti a partire. Nel frattempo, stanno proseguendo anche quelli relativi ai terreni di gioco di Maliseti, Iolo, Viaccia e viale Galilei, con i primi tre che dovrebbero concludersi entro fine anno. E’ il punto sulla "questione impianti", che coinvolge allo stato attuale società di calcio (Viaccia, Maliseti Seano e Jolo) sport acquatici in generale (Futura, Azzurra, CSI e Pap) e rugby.

PISCINE. Sulle piscine lo scorso lunedì si è svolto il "tavolo dello sport" fra le società coinvolte, il Comune e il Cgfs in modo da riorganizzare gli orari di fruizione degli impianti residui (tanto per l’agonismo quanto per il nuovo libero) che entreranno in vigore nei prossimi giorni e fino al termine del cantiere che sta per partire alla Colzi – Martini e renderà la piscina di via Roma indisponibile sino a fine anno. Entro domani (già oggi, nella migliore delle ipotesi) dovrebbero partire i lavori di montaggio del pallone pressostatico di copertura, sin qui rinviati a causa del maltempo. Una volta completato questo passaggio, partirà l’operazione da 25mila euro annunciata nelle scorse settimane, ossia la sostituzione delle mattonelle del piano vasca e del fondo della vasca stessa. Un lavoro che mira a sistemare le principali criticità ravvisate dall’Asl nei mesi scorsi.

CAMPI DI CALCIO. In corso c’è la quadrupla operazione da 2.400.000 euro che (sempre con le condizioni meteo a rappresentare la variabile) sembra se non altro entrata nella fase finale. Fra i quattro cantieri in corso d’esecuzione previsti dal lotto, quello in linea teorica più vicino alla chiusura riguarda il campo di Maliseti: l’amministrazione ha fatto sapere che per completare l’opera manca solo l’installazione delle due porte e delle panchine. La scorsa settimana gli operai sono tornati anche a Viaccia: in questo caso, per rendere finalmente fruibile il "nuovo" Ribelli in erba sintetica mancano la cisterna della raccolta delle acque e l’illuminazione. Al Fantaccini l’operazione residua principale riguarda la posa definitiva e l’entrata in funzione dei fari per l’illuminazione. Tutte e tre queste operazioni dovranno concludersi entro il 16 dicembre prossimo: questa la scadenza ad oggi fissata, con l’amministrazione comunale che si è più volte confrontata con la ditta che si sta occupando delle opere per cercare di accelerare i tempi.

RUGBY. Dell’elenco fa infine parte anche il Montano di viale Galilei, che fino allo dicembre era utilizzato dai Cavalieri Union per gli allenamenti: anche in questo caso il lavoro sta proseguendo, ma dovrebbe concludersi entro la fine del prossimo gennaio. "Come amministrazione, stiamo monitorando la situazione insieme ai tecnici del Comune – ha concluso l’assessore ai lavori pubblici Marco Sapia – l’obiettivo è quello di far sì che tutti i cantieri previsti possano concludersi nel minor tempo possibile".

