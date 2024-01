La Pallamano Prato va a Casalgrande

Prima trasferta del girone di ritorno per la Pallamano Prato che domani sarà ospite degli emiliani del Modula Spallanzani Casalgrande. In classifica un solo punto divide le due squadre, con i pratesi avvantaggiati ed occupanti il quarto posto. L’obiettivo è dunque quello di uscire indenni da questa trasferta, mantenendo imbattibilità, dopo il bel successo ottenuto una settimana fa con il Tavarnelle, e posizione. Il match a Casalgrande avrà inizio alle ore 18. Queste sono le altre gare in programma nella seconda giornata di ritorno: Modena-Follonica, Bologna United-Marconi Jumpers, Tavarnelle-Derthona. Dopo il primo turno di ritorno del campionato maschile di serie A Bronze girone B questa è la situazione di classifica: Bologna United 14 punti; Follonica 12; Modena 10; Prato 8; Casalgrande 7; Tavarnelle 5; Marconi Jumpers e Derthona 4.

Massimiliano Martini